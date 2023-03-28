طريقة حساب قيمة زكاة الفطر من دار الإفتاء.. «الحسبة من القمح»

حسبة بسيطة تقوم بها دار الإفتاء المصرية، لمعرفة قيمة زكاة الفطر نقدا 2023، بطريقة سهله وبسيطة وميسرة يتمكن كل شخص من فعلها، من أجل مساعدة الفقراء والمساكين، على أنه مسموح بإخراج الزكاة بقيم أكثر من المحددة إن استطاع.

قيمة زكاة الفطر

وأوضحت دار الإفتاء أنه تم احتساب قيمة زكاة الفطر، وفقا للقمح الذي يدخل في صناعة الخبز، ويأكله الجميع داخل البيوت المصرية، وأكدت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن سعر أردب القمح يصل لـ 1700 جنيه، ويحتوي على 150 كيلو جرام، ما يعني أن سعر الكيلو الواحد 11.33 جنيها.

وأوضحت أن قيمة زكاة الفطر 2.6 كيلو جرام، وبحسبة بسيطة من حاصل ضرب 2.6 في 11.33، يكون الناتج هو 29.46، لذا أكدت دار الإفتاء أن قيمة زكاة الفطر الحد الأدنى لها 30 جنيها.

وشددت الإفتاء على أن 30 جنيها هو الحد الأدنى، ما يعني أن من يريد إخراج زكاة أكبر ودخله يسمح له بذلك فليفعل وينال ثواب أكبر، أما من لا يستطيع فأقل ما يخرجه عن الفرد هو 30 جنيها.

زكاة الفطر 2023

وقالت الإفتاء: «طيب اللي شايف إن 30 جنيه قليل مش هتعمل حاجه يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس إنه له قيمه لكن لا تقل عن 30 جنيها، ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر».

وتابعت: «زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد، ولو ملحقتش تطلعها ممكن تاخد برأي السادة الشافعية إنك ممكن تطلعها قبل غروب شمس يوم عيد الفطر».