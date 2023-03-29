عدد أيام الإجازة في شهر أبريل.. «هتشتغل 16 يوما فقط»

يقضي الموظفون والعمال ما يقارب ثُلث يومهم في مقرات العمل، وتتجاوز مدة عمل بعض الموظفين 12 ساعة يوميا أو ربما أكثر، وتزيد المشقة لمن يجمعون بين عملين، لذا يهتم الكثير من العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي، بمعرفة مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية، وترصد «الوطن» عدد أيام الإجازة في شهر أبريل، الذي يكون أول أيامه السبت المقبل.

عدد أيام الإجازة في شهر أبريل

وحول عدد أيام الإجازة في شهر أبريل، يحصل العاملون في القطاعين الحكومي والخاص على 14 يوما إجازة رسمية بما في ذلك العطلات الأسبوعية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

أيام الإجازة في شهر أبريل

وجاء عدد أيام الإجازة في شهر أبريل 2023 على النحو التالي:

- السبت 1 أبريل عطلة أسبوعية.

- الجمعة 7 أبريل عطلة أسبوعية.

- السبت 8 أبريل عطلة أسبوعية.

- الجمعة 14 أبريل عطلة أسبوعية.

- السبت 15 أبريل عطلة أسبوعية.

- الأحد 16 أبريل إجازة عيد القيامة وهو مخصص للأقباط فقط.

- الإثنين 18 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.

- الأربعاء 20 أبريل إجازة وقفة عيد الفطر.

- الخميس 21 أبريل إجازة رسمية بمناسبة أول أيام عيد الفطر.

- الجمعة 22 أبريل يكون إجازة بمناسبة ثاني أيام عيد الفطر.

- السبت 23 أبريل يكون إجازة بمناسبة ثالث أيام عيد الفطر.

- الاثنين 25 أبريل يكون إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- الجمعة 28 أبريل يوافق عطلة أسبوعية.

- السبت 29 أبريل يوافق عطلة أسبوعية.

إجازات شهر إبريل

وبحساب عدد أيام الإجازات في شهر أبريل يكون العمل 16 يوما فقط خلال هذا الشهر، والإجازة 14 يوما، ويستحق العامل الأجر الشهري كامل عنها، وبهذا يكون شهر أبريل أكثر شهور السنة التي تضم عطلات وإجازات رسمية، ويساعد طقسه الربيعي على التمتع بأجواء رائعة في تلك الإجازات، ويكون فرصة مناسبة للاستجمام لمن يجمعون بين أكثر من عمل.