اجازة المولد النبوي الشريف 2021.. اعرف الموعد الجديد

تسببت الحسابات الفلكية في حدوث ارتباك بخصوص تحديد موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2021، بعدما ثبت خطأ الحساب الفلكي الذي ادعى بدء شهر ربيع الأول 1443 هجريا يوم الخميس الماضي 7 أكتوبر، وبناء عليه جرى تحديد موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي يوم الإثنين 12 ربيع الأول، والذي يوافق 18 أكتوبر الحالي، لكن استطلاع دار الإفتاء لهلال شهر ربيع الأول شريعا كان له رأي آخر.

اجازة المولد النبوي الشريف 2021

وفيما يتعلق بموعد اجازة المولد النبوي الشريف 2021، أكد استطلاع دار الإفتاء عدم ثبوت رؤية هلال ربيع الأول مساء الأربعاء الماضي، وأن الخميس 7 أكتوبر هو المتمم لشهر صفر، وبالتالي فإن أول شهر ربيع الأول 1443 هجريا يوم الجمعة 8 أكتوبر، وليس الخميس 7 أكتوبر، حسبما زعمت الحسابات الفلكية.

غرة شهر ربيع الأول

ويستمر الحديث عن إجازة المولد النبوي الشريف 2021، إذ قالت دار الإفتاء بخصوص غرة شهر ربيع الأول: «وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، على ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق السابع من شهر أكتوبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر صَفَرَ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر أكتوبر هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا».

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2021

ووفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر تدوينة منفصلة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإن إجازة المولد النبوي الشريف 2021 سيحل موعدها يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1443 الموافق 19 أكتوبر الجاري، وليس الاثنين 18 أكتوبر، حسب التقديرات الفلكية.

قرار حكومي مرتقب بترحيل إجازة المولد

وبعيدًا عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2021 سواء بالحسابات الفلكية، أو وفقا لاستطلاع دار الإفتاء فإن هناك قرار حكومي مرتقب بترحيل موعد الإجازة من يوم الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري إلى الخميس 21 أكتوبر 2021 الجاري، مثلما حدث مع إجازة ذكرة الاحتفال بنصر أكتوبر، إذ جرى ترحيلها من يوم الأربعاء 6 أكتوبر إلى الخميس 7 أكتوبر، وهي إجازة للقطاعين العام والخاص.

إجازة المولد النبوي الشريف

وأعادت دار الإفتاء التأكيد على أن موعد المولد النبوي الشريف سيوافق هذا العام الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق 19 أكتوبر، وليس الاثنين بحسب الحسابات الفلكية التي قالت إن غرة ربيع الأول ستكون الخميس، وهو ما يعني أن موعد إجازة المولد النبوي الشريف الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري، ولكن من المرتقب صدور قرار من مجلس الوزراء بترحيل موعد الإجازة إلى الخميس 21 أكتوبر.