الداعية نادية عمارة عبر قناة الناس توضح المقصود باسم الله «الرقيب»

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إنه من جواهر المعاني في النص القرآني الكريم اسم الله «الرقيب»، والذي ورد بالقرآن الكريم 3 مرات، بسور النساء والمائدة والأحزاب.

معنى اسم الله الرقيب لغويًا

وأضافت خلال برنامجها «قلوب عامرة» على قناة «الناس»، أن الرقيب تدل في لغة العرب على المراعاة والملاحظة والخشية والخوف، لذا يقول علماء اللغة العربية راقب الله أو راقب ضميره في عمله إذا خاف وخشي، وفلان لا يراقب الله في أمره أي أنه لا ينظر في عقاب المعصية التي يقوم بها، لأنه إذا نظر إلى عقاب المعصية ما عملها.

ما معنى اسم الله الرقيب؟

وأوضحت الداعية الإسلامية، أن معنى اسم الرقيب في حقه سبحانه وتعالى فهو اسم من أسمائه، بمعنى الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء في الوجود جل جلاله، ولا يغفل عن ما خلق فهو حافظ لكل ما الموجودات، وهو الرقيب أي الحفيظ الذي لا يخفى عنه علم شئ من ذلك، والرقيب وهو المراقب الذي يسجل على العباد ويحفظ على جميع الخلق افعالهم، والرقيب هو الناظر في قلوب العباد المتطلع على ما فيها.