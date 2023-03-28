هل أفطر وأنا مسافر بالطائرة ودون مشقة؟ أمين الفتوى يجيب عبر قناة الناس

كشف الدكتور خالد شعبان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الإفطار إذا كان الشخص على سفر، في ظل وجود الطائرات ودون مشقة، قائلا إن سيدنا عمر بن الخطاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما لنا نقصر في السفر وقد أمنا، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قائلًا: رخصت رخص الله لكم فيها فاقبلوا رخصته، ودل ذلك على أن الرخصة منطوة بالحكم.

الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه

وأوضح خلال حلقة برنامج «فتاوي الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء أنه يجوز للإنسان الاستفادة من الرخصة التي رخصها الله، مؤكدًا أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، مشيرًا إلى أن الله أتاح للمسافر الإفطار نظرًا لأن السفر قطعة من العذاب وفراق للأحباب، ويحتوي على تألم نفسي وأن الشريعة تراعي ذلك حتى لو كان السفر بالطائرة.

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023 وذلك عبر تردد 12054 رأسي، وتذيع القناة عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.