قناة الناس تذيع تلاوة خاشعة للشيخ أيمن حجازي في أحد مساجد أستراليا

أذاعت قناة الناس، مقطع فيديو للقارئ الشيخ أيمن حجازي، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بأحد مساجد مدينة باراماتا بأستراليا، حيث أبدع في تلاوة خاشعة أثناء صلاة التراويح، بأحد مساجد استراليا، وذلك خلال برنامج «سفراء دولة التلاوة».

وبدأ التلاوة من سورة المائدة تحديدًا قوله تعالى «وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ».

وزارة الأوقاف توفد مبعوثين من الأئمة والقراء لمساجد العالم

وتنقل قناة «الناس»، تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية للقراء والمبتهلين من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

قناة الناس تٌبث بشكل جديد وبمجموعة برامج وخريطة جديدة

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة فيها برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة، لتبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسى.