دعاء قبل الإفطار للرزق.. «اللهم سخر لي رزقي»

يحرص الصائمون خلال شهر رمضان المبارك، على ترديد الأدعية، أملا في زيادة الرزق، وأن يحقق المولى عز وجل أمانيهم ورغباتهم، لذا يرغب المسلمون على معرفة صيغة دعاء قبل الإفطار للرزق.

توجد أكثر من صيغة لترديد دعاء قبل الإفطار للرزق، ما تستعرضه «الوطن» على سبيل المثال لا الحصر، ومنها التالي:

دعاء قبل الإفطار للرزق

يردد البعض دعاء قبل الإفطار للرزق، كالتالي: «اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب»، وكذلك يمكن ترديد دعاء الرزق مثل: «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

تعرف على دعاء قبل الإفطار للرزق

وعن دعاء قبل الإفطار للرزق، يمكن ترديد: «اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان رزقي بعيدًا فقرّبه وإن كان قليلاً فكثّره وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه يارب العالمين»، وكذلك: «اللهم إنّي أسألك أن ترزقني رزقًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم ارزقني من فضلك وسعتك وكرمك يا أكرم الأكرمين».