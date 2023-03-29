أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر، موضحة أن هناك نشاطا في حركة تداول البضائع، وصولاً وسفرا.

تصدير 10 آلاف طن بضائع

وذكر بيان مواني البحر الأحمر، أن حركة استقبال ومغادرة السفن، تشهد انتظاما، وبلغ إجمالي عدد السفن المتراكية على الأرصفة اليوم 7 سفن، وجرى تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 962 شاحنة و24 سيارة.

وأوضح أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 5000 طن بضائع، 484 شاحنة و16 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 478 شاحنة و8 سيارة .

وتابع البيان أن ميناء سفاجا يشهد اليوم استقبال السفينتين «أمل ودليلة» بينما تغادر ثلاث سفن وهي عمان، الحرية وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي عمان، الحرية وبوسيدون اكسبريس.

فى حين يشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و277 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات وصول وسفر لثلاث سفن.