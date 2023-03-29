تزامنا مع صيام سابع أيام شهر رمضان الكريم، يرغب المواطنون في البحر الأحمر معرفة موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء، لذا تنشر «الوطن» موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 29-3-2023.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 29-3-2023

ووفقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، يحين موعد أذان المغرب في سابع أيام شهر رمضان الكريم اليوم الأربعاء 29-3-2023 في مدن محافظة البحر الأحمر، كالتالي:

في مدينة الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر.. الساعة 6:06.

مدينة رأس غارب.. الساعة 6:03 مساء.

مدينة الغردقة وسفاجا الساعة 6.

مدينة القصير5:58 دقيقة.

مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.. الساعة 5:56 دقيقة .

عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 29-3-2023

وقال الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحرالأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم تبلغ 13 ساعة و46 دقيقة.