مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم.. تعرف عليها

يهتم أغلب المواطنين بمواقيت الصلاة في شهر رمضان حرصا على الطاعات وأداء الصلاة في وقتها، تقربا إلى الله، وتحرص «الوطن»، في خامس أيام شهر رمضان المبارك على نشر مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم 27-3-2023.

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم

ويتزامن موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم27-3-2023 مع الساعة 4:17 صباحا، خامس أيام شهر رمضان المبارك.

ويحل موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم 27-3-2023 في الساعة 11:50 خامس أيام شهر رمضان المبارك.

أما موعد أذان العصر في البحر الأحمر اليوم 27-3-2023 يحل في الساعة 3:19 مساءً.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر

وحول موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم 27-3-2023 أعلنت هيئة المساحة أنه يكون في الساعة 5:59 مساءً.

وأشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر في تصريحات لـ «الوطن»، أن عدد ساعات الصيام خامس أيام شهر رمضان في البحر الأحمر اليوم 27-3-2023 يصل إلى 13ساعة و42 دقيقة، ويبدأ الصوم من أذان الفجر وحتى صلاة المغرب.