موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 29-3-2023

تمر أيام وليالي شهر رمضان كنسمات عطرة في شهر الخير والبركة ويعيش الصائمون أجواء رمضانية عطرة وفي بداية الليلة السابعة يسأل المصليين عن موعد أذان الفجر لأداء الصلاة في وقتها، و تنشر الوطن موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 29-3-2023.

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 29-3-2023

حسب بيان هيئة المساحة المصرية يحين موعد أذان الفجر في محافظة البحر الأحمر في مدن الزعفرانة ورأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم اليوم الأربعاء 29-3-2023.

يحين موعد صلاة الفجر في مدينة الزعفرانة الساعة الرابعة صباحا و 16 دقيقة و في مدينة رأس غارب يحين في الساعة الرابعة 15 دقيقة، وفي مدينة الغردقة في الساعة الرابعة 14 دقيقة و في الساعة الرابعة 14 دقيقة في مدينة سفاجا الساعة الرابعة 14 دقيقة في مدينة القصير والساعة الرابعة 12 دقيقة في مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 29-3-2023 في البحر الأحمر

كشف محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد ساعات الصوم في البحر الأحمر 13 ساعة 46 دقيقة تبدأ من وقت أذان الفجر في وحتى موعد أذان صلاة المغرب.