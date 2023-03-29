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مبادرات وبرامج توعوية لمعهد الحرم المكي خلال شهر رمضان

كتب:

أ ش أ
12:13 م | الأربعاء 29 مارس 2023
المسجد الحرام

المسجد الحرام

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في معهد الحرم المكي، عددا من المبادرات والبرامج النوعية تتسم بالشمولية لكل ما يتعلق بشهر رمضان في رسالة يقدمها معهد الحرم المكي لطلابه وطالباته وعموم المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

البرامج تتنوع ما بين تربوية وإرشادية وإعلامية

وأوضح مدير معهد الحرم المكي صالح بن دخيل ربه السلمي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الأربعاء، أنَّ البرامج تتنوع ما بين تربوية وإرشادية وإعلامية من خلال انتقاء المواد النافعة والبرامج الجادة، من أبرزها لقاء كيف نستقبل رمضان، ومسابقة ليدبروا آياته، وتغريدات المشكاة، وبرنامج قبس، وبرامج رعاية الموهوبين الرمضانية، والعديد من الخدمات التطوعية يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري بالمعهد وجمعٌ من الطلاب والطالبات.

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بقلم أ ش أ