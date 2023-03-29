استقبل المسلمون في جميع أنحاء العالم شهر رمضان المبارك قبل أيام، وخلال أسابيع قليلة يستعدون للاحتفال بعيد الفطر المبارك الذي يعقب صيام شهر كامل، ويتساءل المسلمون وخاصة المقيمون بالمملكة العربية السعودية، لمعرفة متى موعد عيد الفطر 1444 في السعودية؟.

متى عيد الفطر 1444 في السعودية؟

ويعتمد تحديد متى عيد الفطر 1444 في السعودية؟، الذي يعقب شهر رمضان المبارك، على استطلاع هلال رؤية شهر رمضان أولا لتحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويعرف أنّ تحديد متى عيد الفطر 1444 في السعودية؟، يكون عن طريق استطلاع رؤية انتهاء شهر رمضان إما أن يكون شهرا كاملا أو أو29 يوما، ثم يبدأ أيام عيد الفطر المبارك وتحديد موعد الصلاة.

تحديد موعد صلاة عيد الفطر 1444 في السعودية

وبحسب ما ذكرته الحسابات الفلكية، فإنّ أول أيام عيد الفطر ستكون 21 أو 22 من أبريل المقبل، حال وافق استطلاع رؤية الهلال من قبل المحكمة العليا في السعودية حسابات الفلك وعليه يتم تحديد موعد صلاة عيد الفطر 1444 في السعودية.

وصلاة عيد الفطر تكون بعد شروق الشمس بنحو 15 دقيقة، وفقا لما أقرته وزارة الأوقاف الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية، وتكون صلاة العيد في السعودية داخل المساجد أو أماكن الصلاة الخاصة مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

ويختلف موعد صلاة عيد الفطر 1444 في السعودية بين المدن السعودية، ويتراوح موعد الصلاة نحو بين الـ5:19 و6:10 بين مختلف المدن السعودية وفقا للحسابات الفلكية.