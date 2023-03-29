حملة أمنية بأسيوط لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة قسمي شرطة أول وثان أسيوط أسفرت جهودها عن ضبط 37 قطعة سلاح ناري، بحوزة 33 متهما لـ13 منهم معلومات جنائية.

وجرى ضبط 15 قضية إتجار في المواد المخدرة ضبط خلالهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 17 متهما لـ13 منهم معلومات جنائية وتم تنفيذ 1005 أحكام قضائية، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.