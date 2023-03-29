حملة أمنية بأسيوط لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة
كتب:
محمد بركات
12:04 م | الأربعاء 29 مارس 2023
صورة أرشيفية
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة قسمي شرطة أول وثان أسيوط أسفرت جهودها عن ضبط 37 قطعة سلاح ناري، بحوزة 33 متهما لـ13 منهم معلومات جنائية.
وجرى ضبط 15 قضية إتجار في المواد المخدرة ضبط خلالهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 17 متهما لـ13 منهم معلومات جنائية وتم تنفيذ 1005 أحكام قضائية، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.