الأمن العام: ضبط 140قطعة سلاح ناري وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 285 قضية مواد مخدرة بإجمالي 305 متهمين، وضبط 140 قطعة سلاح ناري بحوزة 113 متهما، وجرى تنفيذ 80776 حكما قضائيا.

كما تمّ ضبط 36 متهما هاربا، و15 متهما بأعمال بلطجة، وضبط 224 دراجة نارية مخالفة، وضبط 21738 مخالفة مرورية، إلى جانب فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.