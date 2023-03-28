ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر في حملات تموينية بمراكز كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية، لمواجهة كافة صور الغش التجاري، واحتكار السلع، والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إضافة إلى الاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق.

حملات تموينية في بيلا

وقاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، والمهندس رجب نايل، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، بمشاركة كافة الجهات الرقابية والتفتيشية، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، بمدينة بيلا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضراً متنوعاً، لوجود مخالفات ببعض المنشآت التجارية، والتي تضمنت 5 محاضر عدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين في مجال الأغذية من الأمراض المعدية، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، بجانب محضرين بمضبوطات سلع غذائية مجهولة المصدر، ومحضر بمضبوطات سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

حملات على أسواق بلطيم

كما تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية علي الأسواق، وضبط الأسعار، وتوافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، وتمكنت الحملات من تحرير 5 محاضر متنوعة.

وقاد اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس الحملات علي المخابز، وأسفرت عن تحرير 12 محضراً متنوعاً، منهم 4 نقص وزن، و2 مواصفات، ومحضر توقف، ومحضر عدم الإعلان، و2 نظافة، و2 شهادة صحية.

كما أشرف سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، علي أعمال الحملة التموينية علي المخابز والمجازر والمحلات التجارية، وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، لضبط الأسعار، وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، وضبط الأسعار، والتأكد من أن اللحوم صالحة، وأنها تخضع للكشف قبل الذبح، وأسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر متنوعة.

ضبط مواد غذائية غير صالحة بمركز الحامول

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، وأسفرت الحملات عن ضبط مواد غذائية غير صالحة، عبارة عن 10 زجاجات زيت طعام خليط فئة الواحد لتر مدعم، و9 كراتين شعرية سريعة التحضير منتهية الصلاحية، و6 تشكيلة جامبو «حلويات» منتهية الصلاحية، و9 جرادل صغيرة مشروب بطعم البرتقال «حلويات» منتهية الصلاحية، و30 باكو كرواسون منتهي الصلاحية، و10 أكياس شاي عبوة اقتصادية خاصة بالفنادق والمطاعم غير مصرح بها في الجملة أو التجزئة.

كما تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوعة، منها محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، ومحضر لحوم مفرومة مجهولة المصدر، ومحضر مزاولة نشاط بدون رخصة، ومحضر سلع منتهية الصلاحية.