رائد الفضاء الإماراتي «النيادي» ينشر فيديو للقاهرة من محطة الفضاء الدولية

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مقطع فيديو للقاهرة من الفضاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك أثناء مروره ليلا على متن محطة الفضاء الدولية من أعلى القاهرة.

وقدم رائد الفضاء الإماراتى، على حسابه على موقع «تويتر»، التحية إلى مصر وشعبها، بالإضافة إلى نشره مقطع فيديو للقاهرة من الفضاء.

رائد الفضاء الإماراتي ينشر مقطع فيديو للقاهرة من الفضاء

وكتب رائد الفضاء الإماراتي معلقاً على مقطع فيديو للقاهرة من الفضاء نشره على صفحته: «نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر هكذا قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في حب مصر».

وتابع: «نحن على هذا الحب باقون، تحية إلى مصر، تحية إلى أم الدنيا وعاصمتها القاهرة وتحية إلى أهلها وناسها الطيبين من الفضاء».

وسافر رائد الفضاء الإماراتي مع طاقم المهمة «كرو 6»، بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية قبل أيام قليلة، ويخوص أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء مدتها 6 أشهر بشكل متواصل في الفضاء في تجربة هي الأولى من نوعها.

#سلطان_النيادي :نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر هكذا قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في حب مصر ونحن على هذا الحب باقون. تحية إلى مصر، تحية إلى أم الدنيا وعاصمتها القاهرة وتحية إلى أهلها وناسها الطيبين من الفضاء @Astro_Alneyadi pic.twitter.com/kMF7dXMGLF — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 28, 2023

ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أول رائد فضاء إماراتي، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء وولد سلطان النيادي في قرية أم غافة، التابعة لمدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سلطان النيادي التحق بالقوات المسلحة الإماراتية

التحق رائد الفضاء الإماراتي بالقوات المسلحة الإماراتية، وحصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة الإلكترونيات والاتصالات في عام 2004، من جامعة برايتون البريطانية.