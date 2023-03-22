إمساكية شهر رمضان 2023 في الإمارات.. مواعيد الإفطار والصلوات وعدد ساعات الصيام، تهم قطاع كبير من المسلمين الموجودين بالدولة العربية الشقيقة، حيث يمكن من خلالها تحديد مواعيد العمل واللقاءات العائلية والأسرية على مدار الشهر الكريم.

ويستعرض السطور القادمة، إمساكية شهر رمضان 2023 في الإمارات.. مواعيد الإفطار والصلوات وعدد ساعات الصيام، وذلك من ضمن الخدمات الاخبارية التي تقدمها بوابة الوطن لقرائها في الوطن العربي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

إمساكية شهر رمضان 2023 في الإمارات .. مواعيد الإفطار والصلوات وعدد ساعات الصيام

ووفق الإمساكية تكون عدد ساعات صيام اليوم الأول في دولة الإمارات الشقيقة حوالي 13 ساعة و29 دقيقة، يرفع أذان الفجر في الأول من شهر رمضان في تمام الساعة 5:02 صباحًا، بينما يأتي أذان المغرب في تمام الساعة 6:31 مساءً.

وجاءت إمساكية شهر رمضان في الإمارات كالآتي:

عدد ساعات الصيام في الإمارات

وبحسب الإمساكية يكون متوسط عدد ساعات الصيام في دولة الإمارات نحو 14 ساعة و41 دقيقة.

أول أيام عيد الفطر في الإمارات

وتحل غرة شهر شوال المبارك معلنة أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات يوم السبت 1 مايو القادم.