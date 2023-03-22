موعد عيد الفطر المبارك 2023 في الإمارات وفقا للحسابات الفلكية

يتغير عيد الفطر المبارك على التقويم الميلادي كل عام بمقدار 11 يوما بسبب الفروقات الموجودة بين نظام التقويم القمري والشمسي، ولكن يتساءل الكثير عن موعد عيد الفطر المبارك 2023 في الإمارات، الذي يأتي بعد شهر رمضان الكريم وتجتمع لجنة تحري الهلال لرؤية هلال شهر شوال الشهر العاشر في السنة الهجرية والذي يكون أول يوم فيه هو عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر المبارك 2023 في الإمارات

ويستعد المسلمون مع معرفة موعد عيد الفطر المبارك 2023 في الإمارات للإفطار مع الأقارب والأسر في أول يوم مع ارتداء ملابس العيد الجديدة والاستعداد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وإخراج زكاة الفطر قبل أداء هذه الصلاة، وتستعد النساء بشكل خاص عن طريق تنظيف المنزل وتزينه وإضافة الأضواء فيه بشكل أفضل وتعمل بعض السيدات على خبز البسكويت والكحك وعدة معجنات للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر المبارك 2023 في الإمارات.. تهاني متبادلة

بعد معرفة موعد عيد الفطر المبارك 2023 في الإمارات، والذي سيكون أول أيامه 21 أبريل المقبل، يتسابق الأفراد إلى إرسال التهنئة عبر مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر وواتساب» مع تجهيز العيدية التي تعد عبارة عن مبلغ مالي قليل أو كثير يتم إعطاءه إلى الأطفال أو إلى الكبار في بعض الأسر حيث يحرص الآباء والأمهات على إعطاء أولادهم عيدية رمزية.

موعد عيد الفطر المبارك 2023 في الإمارات.. تحضير الذبائح

وقبل معرفة موعد عيد الفطر المبارك 2023 في الإمارات يحضر الأهل الذبائح حيث تلجأ الأسر المقتدرة إلى الذبح مرتين في العام مرة في عيد الفطر المبارك ومرة أخرى في عيد الأضحى المبارك والذي يأتي مباشرة بعد موسم الحج عند المسلمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.