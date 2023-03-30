العثور على جثة شاب ملقاة في أحد شوارع مدينة السلام

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في أحد الشوارع بمدينة السلام، وجرى نقلها لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة، وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه؟

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغا بالعثور على جثة شاب ملقاة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال، تبين العثور على جثة شاب يدعى «سمير. ر. م» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، كما تبين أن المتوفى يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على المتعلقات الشخصية للمتوفى.

التحريات

كشفت التحريات، عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، موضحة أن المتوفى معروف عنه إدمانه للمواد المخدرة، ورجحت أن تكون سبب الوفاة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.