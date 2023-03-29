الطب الشرعي: عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة فتاة بحدائق القبة

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة فتاة عثر على جثتها في ظروف غامضة داخل منزلها بمنطقة حدائق القبة، بأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وأضاف التقرير، أن الفتاة أنهت حياتها بسبب إصابتها بمرض نفسي، وهذا ما أثبتته أسرتها، من خلال العديد من الروشتات الطبية، والتقارير التي أرجعت إصابتها منذ عده أشهر سابقة، وخضوعها للعلاج، وتم الانتهاء من كتابة تقرير الطب الشرعي، وجار إرساله للنيابة العامة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من مفتش الصحة، يفيد بأنه أثناء الكشف الظاهري على جثة فتاة توفيت داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة، تمهيدا لاستخراج تصريح دفن لها، تبين وجود إصابات حول الرقبة.

العثور على جثة الفتاة

وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «منال. ع» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية سوى بعض السحجات حول الرقبة، وبسؤال أسرتها لم تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.