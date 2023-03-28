العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالمنوفية

عثر أهالي قرية بابل التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، على جثة شاب في ظروف غامضة في الأراضي الزراعية بالقرية بين مركزي تلا وبركة السبع، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في القضية.

تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركزي تلا وبركة السبع، تبين العثور على جثة شخص ويظهر على جسده أثار اعتداء، حيث تشير التحقيقات الأولية إلى وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية في ظروف غامضة، وتم التحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

العثور على جثة شاب غارق في بحر شبين الكوم

وفي واقعة أخرى، عثر أهالي مدينة شبين الكوم على جثة شاب غارق في ظروف غامضة، حيث تم انتشال الجثمان، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تقوم جهات التحقيق بجهود لمعرفة هوية جثمان الشاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.