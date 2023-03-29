مظاهرات إسرائيل اليوم.. بوادر أزمة بين تل أبيب وواشنطن

تشهد أزمة التعديلات القضائية التي أشعلت مظاهرات إسرائيل اليوم، مباحثات لإيجاد حل للأزمة، ومن المقرر أن يتواصل اليوم ممثلين عن الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة لحل أزمة التعديلات القضائية.

وفى السياق، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراء حكومته وأعضاء الكنيست بعدم الإدلاء بأي تصريح يخص العلاقات مع واشنطن، مشدداً على أن علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة لا تتزعزع رغم الخلافات الظرفية.

مسؤول أمريكي: نتنياهو أساء التقدير بتصريحاته حول بايدن

ونقلت القناة «12»، الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي بالبيت الأبيض أن «نتنياهو أخطأ فهم ردنا على انقلابه القانوني»، وتابع قائلا «لا نهتم بتشويه الإسرائيليين لصورة الرئيس الأمريكي جو بايدن»، وتابع المسؤول الأمريكي أن نتنياهو أساء التقدير بتصريحاته حول بايدن.

وحول حل الأزمة التي أشعلت مظاهرات إسرائيل، من المقرر أن يتواصل اليوم في إسرائيل ممثلين عن الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة لحل أزمة التعديلات القضائية.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي استدعى ممثلين عن الائتلاف الحاكم وكذلك حزبي المعارضة «يش عتيد» وهناك مستقبل والوحدة الوطنية، لإجراء أول جلسة حوار بشأن التشريع الخاص بالتعديلات القضائية، إن جلسة أمس جرت في أجواء جيدة.

وحسب الصحافة الإسرائيلية، فقد منع المدعي العام بنيامين نتنياهو من تمثيل حزب الليكود في الحوار التشريعي، وفقا لقناة العربية.

نتنياهو: إسرائيل دولة مستقلة تتخذ قراراتها دون أي ضغوط خارجية

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل دولة مستقلة تتخذ قراراتها دون أي ضغوط خارجية، وذلك في أول رد له على الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي حذر من أن إسرائيل لا يمكنها مواصلة مسار المواجهة القضائية.

وكان بايدن قد أعرب عن أمله في أن يتراجع نتنياهو عن قانون التعديلات القضائية، كما أكد الرئيس الأمريكي أنه لا توجد دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض على المدى القريب.