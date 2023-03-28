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مظاهرات إسرائيل 2023.. نتنياهو يقرر تعليق خطة التعديلات القضائية

كتب:

منى سعيد
10:29 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
مظاهرات إسرائيل 2023- تعبيرية

مظاهرات إسرائيل 2023- تعبيرية

ضغط هائل تتعرض له حكومة نتنياهو  بعد ظهور احتجاجات ومظاهرات إسرائيل 2023، على خلفية خطة التعديلات القضائية، ووفق تقرير نشرته «سكاي نيوز عربية»، فقد كشفت مصادر سياسية عن عزم نتنياهو تعليق خطة التعديلات القضائية بعد المشاورات مع رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم.

مظاهرات إسرائيل 2023

وقد اندلعت مظاهرات إسرائيل 2023 منذ الاثنين الماضي، على خلفية تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المعروف بتطرفه، وتهديده بالانسحاب من الحكومة، مما يعني سقوطها، بسبب التعديلات القانونية التي تسحب الصلاحيات من القضاء لمصلحة السياسيين، وهو ما يناقض طبيعة النظام الديمقراطي في إسرائيل وفق رؤية المعارضة هناك.

بن غفير والحرس الوطني

وكان بن عفير قد أعلن بشكل صريح أنه وافق على تأجيل تنفيذ تعديلات القانون بشرط ان يتعهد نتنياهو بتحقيق المسعى الذي طالما حلم بالوصول إليه، وهو «الحرس الوطني»،، وهو ما تم بالفعل، حيث قام بتوزيع منشور يتضمن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بتشكيل هيئة كهذه داخل وزارة الأمن القومي.

وعلى الرغم من تمسك زعيم حزب الصهيونية الدينية بن غفير بتصريحاته، إلا أن ان نتنياهو لم يأت على ذكر هذا التعهد خلال كلمته المتلفزة اليوم، والتي أعلن فيها إرجاء التعديلات القانونية حتى استئناف الكنيست لأعماله بعد عطلة عيد الفصح، الشهر المقبل.

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