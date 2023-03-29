تفاصيل الزيارة الرسمية لملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى ألمانيا

وصل ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الألمانية برلين في أول زيارة خارجية له بعد توليه السلطة ملكا للبلاد، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يلتقى فيها بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار الألماني أولاف شولتس .

تم استقبال أفراد العائلة المالكة من لندن في المطار بتحية إطلاق 21 طلقة

ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» لقطات حية من وصول الملك تشارلز بمطار برلين براندنبرج الدولي، وكان من المقرر أن يزور الملك البريطاني فرنسا أولا إلا أن التظاهرات المشتعلة بأنحاء البلاد حالت دون ذلك.

الزيارة تهدف إلى توطيد علاقات بريطانيا بالاتحاد الأوروبي

وذكر تقرير - بثته قناة التلفزيون الألماني الأولى «أيه آر ديه»- أن تشارلز زار ألمانيا كثيرا، ووفقًا للسفارة البريطانية بلغت الزيارات الرسمية حوالي 30 مرة، بالإضافة إلى عدد من الزيارات الخاصة.

وأضاف التقرير أنه تم استقبال أفراد العائلة المالكة من لندن في المطار بتحية إطلاق 21 طلقة، وهو أمر لا يمنح لأي من ضيوف الدولة، مضيفا أنه سيتم إقامة عرض عسكرى شرفى أمام بوابة براندنبورج، يليه الاستقبال في قصر بلفيو.