الملك تشارلز الثالث يؤجل زيارته إلى فرنسا على خلفية مظاهرات قانون التقاعد

أرجأت زيارة الملك تشارلز الثالث إلى فرنسا، التي كانت مقررة الأحد المقبل، بسبب الاحتجاجات المتواصلة على إصلاح نظام التقاعد، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، بحسب قناة «يورو نيوز» الإخبارية.

وجاء في بيان أن «هذا القرار اتخذ من جانب الحكومتين الفرنسية والبريطانية بعد اتصال هاتفي بين الرئيس والملك صباح اليوم الجمعة» مضيفا: «سيعاد الترتيب لزيارة الدولة هذه في أقرب وقت ممكن».

من جهته، قال القصر الملكي في بيان، إن الملك تشالز الثالث يأمل في إعادة جدولة الزيارة «فور إيجاد موعد لها».

ومنذ أمس الخميس، ذكرت مصادر فرنسية أن ملك بريطانيا قد يؤجل أو يلغي هذه الزيارة، إذ تمر فرنسا بمرحلة من التوتر بعدما قررت حكومة ماكرون المضي قدماً في تعديل نظام التقاعد الذي تعارضه أغلبية شعبية.

ولم تتمكن حكومة ماكرون من حشد عدد كافٍ من البرلمانيين في الجمعية الوطنية للتصويت على مشروع قانون لتعديل نظام التقاعد، فلجأت إلى استخدام بند قانوني ولكن إشكالي يتيحه الدستور وهو المادة «49-3» من أجل تمرير المشروع.

وأثار ذلك سخط المعارضة المنقسمة بين يسار راديكالي ويمين متطرف إضافة إلى النقابات التي تدعو إلى الإضرابات منذ بداية العام.

وتملأ الشوارع الباريسية آلاف الأطنان من النفايات، مع إضراب عمال النفايات، كما تشهد المواصلات العامة في البلاد إضرابات متكررة، وثمة مخاوف حالياً من انقطاع المحروقات عن السوق للأسباب نفسها.