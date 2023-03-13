بريطانيا ترصد 150 مليون جنيه إسترليني لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث

أعلن قصر باكنجهام أنَّه سيتمّ تتويج تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا العظمى في 6 مايو 2023، إذ ستستمر الاحتفالات 3 أيام وستشمل حفلًا موسيقيًا بمشاركة نجوم عالميين.

حفل التتويج الملكي هو حدث يعود تاريخه إلى أكثر من ألف عام

كما أعلن القصر أنَّ المراسم ستقام خلال عطلة نهاية الأسبوع من السبت 6 إلى الاثنين 8 مايو 2023، وفق «روسيا اليوم».

وحفل التتويج الملكي على وجه الخصوص، هو حدث يعود تاريخه إلى أكثر من ألف عام ومن المقرر أن يتم داخل كنيسة وستمنستر، إذ اختار تشارلز أكبر ملك سيتمّ تتويجه على الإطلاق، احتفالية مخففة مع قائمة ضيوف تضم 2000 شخص فقط.

وتقترب تكلفة الحفل وفقا لتقارير وسائل الإعلام، من 150 مليون جنيه إسترليني في وقت تعاني فيه بريطانيا من أزمة اقتصادية.

وفي خضم الاستعدادات لحفل التتويج، خضع الكرسي المصنوع من خشب البلوط في العصور الوسطى لأعمال ترميم متقنة، خاصة وأن عمره يزيد عن مئات السنين.

وبالنظر إلى أن هذا الكرسي جزء لا يتجزأ من حفل التتويج، بحسب ديلي ميل، فقد تم تنفيذ أعمال ترميم لتنظيفه ولصق الذهب الذي سقط منه بمرور الوقت.

كرسي التتويج قد صنع بأمر من إدوارد الأول

وقالت كريستا بلالي، المسؤولة عن الترميم، إنَّ كرسي التتويج قد صنع بأمر من إدوارد الأول الذى حكم من عام 1272 إلى عام 1307، ويعد أقدم قطعة أثاث باقية منذ ذلك الحين ولا تزال تستخدم للغرض ذاته. على الرغم من التحديات التي واجهتها بلايلي، أعربت عن سعادتها وفخرها بالعمل على هذا «النموذج الرائع للحرفية» من العصور الوسطى.

وكان الكرسي في شكله الأصلي في العصور الوسطى مغطى بورق الذهب والزجاج الملون ومنحوتات الطيور والأوراق والحيوانات والقديسين والملوك.