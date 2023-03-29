الفريق التراس يؤدي اليمين الدستورية عضوا بـ «الشيوخ» 9 أبريل المقبل

يؤدى الفريق عبد المنعم إبراهيم التراس، اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ، في الجلسة البرلمانية المقبلة المقرر عقدها يوم 9 أبريل المقبل، خلفا للنائب الراحل مصطفى كامل محمد السيد «معين».

يأتي ذلك على خلفية القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجرى نشره بالجريدة الرسمية بتعيين الفريق عبد المنعم إبراهيم التراس، عضوا بمجلس الشيوخ، بديلًا عن النائب الراحل مصطفى كامل محمد السيد، وفقا للقانون المنظم لمجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020

وينص قانون مجلس الشيوخ، بأن يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

ووفقا للقانون رقم 141 لسنة 2020، إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه. وبذلك تبدأ عضوية الفريق عبدالمنعم التراس بمجلس الشيوخ من دور الانعقاد الحالي وتستمر لدورتين متتاليتين وهى الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وعين الفريق عبد المنعم إبراهيم التراس عضوا بمجلس الشيوخ خلفًا للراحل مصطفى كامل، الذي توفي خلال الأسابيع الماضية على إثر حادث داخل مقر المجلس.

وكان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قد أخطر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بوفاة النائب مصطفى كامل عضو المجلس المعين بقرار من رئيس الجمهورية .