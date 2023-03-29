مقتل 9 عسكريين في كولومبيا إثر هجوم لميليشيا التحرير الوطني

قُتل 9 عسكريين في كولومبيا إثر هجوم لميليشيا جيش التحرير الوطني التي تجري مفاوضات سلام مع الحكومة الكولومبية، بحسب ما أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، والجيش، اليوم الأربعاء.

وقال الجيش الكولومبي في بيان: «أُبلغنا بوفاة تسعة من جنودنا» فى إل كارمن بمقاطعة نورت دو سانتاندير شمال شرق كولومبيا، متهمًا ميليشيا جيش التحرير الوطني بتنفيذ الهجوم، وندد بيترو بالهجوم على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».