مقتل 10 منشقين من فارك في عملية لـ الجيش الكولومبي

شن الجيش الكولومبي عملية أسفرت عن مقتل 10 مسلحين من جماعة منشقة عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية، المعروفة اختصارا باسم «فارك»، في جنوب شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

قائد القوات المسلحة الكولومبية: العملية أسفرت ضبط كمية كبيرة من المواد

ونفذ الجيش في كولومبيا، عمليته في منطقة موريتشال نويفو بولاية جواينيا، وهي منطقة غابات استوائية، يتواجد بها مزارع الكوكا التي تنتج منها مادة الكوكايين المخدرة، وقال قائد القوات المسلحة الكولومبية الجنرال لويس فرناندو نافارو، إن العملية أسفرت عن مقتل 10 من عناصر العصابة وضبط كمية كبيرة من المواد.

وكان 5 أشخاص قتلوا في هجوم، شنه مسلحون يشتبه بأنهم منشقون عن «فارك» في توماكو جنوب غربي البلاد، عند الحدود مع الإكوادور، وفال الجيش الكولومبي، أمس الأول الأحد في بيان إن مسلحين أطلقوا النار في مؤسسة حكومية مما أسفر عن مقتل شخصين على الفورو وفاة 3 آخرين متأثرين بجروحهم في المستشفى.

وأشار الجيش الكولومبي، إلى إصابة 6 أشخاص آخرين نتيجة الهجوم، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.

وكانت «فارك»، وقعت في 2016، اتفاق السلام مع الحكومة الكولومبية، لكن بعض الجماعات المنشقة عنها رفضت الاتفاق وتواصل النشاط المسلح في الغابات تحت التسمية نفسها، بينما تحولت الحركة الأساسية إلى حزب سياسي.

وقدرت المصادر الأمنية الكولومبية، عدد عناصر الجماعات المنشقة عن «فارك» بحوالي 2500 شخص.

وفي 6 يوليو الماضي، أعلن الجيش الكولومبي، مقتل ما لا يقل عن 5 منشقين من «فارك» خلال عملية عسكرية نفذها في «مقاطعة كاكيتا» جنوبي البلاد، وقال الجيش في بيان في ذلك الوقت، إن القتلى ينتمون إلى مجموعة «نويفا ماركيتاليا» التي يتزعمها إيفان ماركيز، القيادي السابق في القوات المسلّحة الثورية الكولومبية، كبير مفاوضي الحركة خلال محادثات السلام، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وكان الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، وصف في خطابه أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاق السلام بالضعيف.