«مينا» يشارك في تجهيز إفطار الصائمين داخل جمعية بالدقهلية: «مفيش فرق بيننا»

يخرج من عمله متجهًا إلى الجمعية التي يعمل فيها بالمنزلة في الدقهلية، من أجل الوقوف بجانب زملائه لتجهيز الطعام، ليتم توزيعه على الصائمين وإفطارهم، لأنه اعتاد على ذلك منذ الانضمام لها.

قال «مينا شاكر» في تصريحات لـ«الوطن» أن الفكرة بدأت لديه منذ عام 2014، موضحًا: «قررت أن اتطوع مع جمعية شباب النهضة من حوالي 7 سنين».

وأشار صاحب الـ44 عاما إلى أنه فوجئ بالصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي: «عندي صديقه على فيسبوك والدتها مديرة التضامن، منزله بوست اتفاجئت وفرحت طبعاً، بس في ناس تانيه كثير بتشتغل معانا وأصغر مني، في أطفال سيدات شباب تانيين يستحقوا أكثر مني».

مينا: اللي بعمله نابع من قلبي

وأضاف أنه لم يسعى لنشر صورته في العمل التطوعي وحده بسبب ديانته: «الفكرة أني أقل واحد بشتغل في الجمعية، وتسليط الضوء عليا بسبب ديانتي في الأول والآخر أنا إنسان، واللي بعمله نابع من قلبي زي غيري كثير مفيش فرق بين مسلم ومسيحي، بالعكس في محمد بيشتغل أكثر مني كلنا واحد».

وأكد« مينا» أن هدفه من العمل التطوعي ليس الشهرة: «طلبت منهم كثير محدش يصورني، لأن زي ما قلت فكرتي أن في ناس تانيه تستحق تتصور، لأنها بتعمل أكثر مني، يعني الطفل لو شاف طفل زيه، هيأخذ قدوة، ويفكر ينزل يعمل زيه، ده هيكون فعلاً خطوة لقدام.

قصة نشر صورة مينا علي التواصل الاجتماعي

وأشارت «حنان عباس» مديرة التضامن الاجتماعي بالمنزلة أن جمعية شباب النهضة تعمل منذ سنوات تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بشكل رسمي و«مينا» من الأشخاص الذي تعمل منذ سنوات داخل الجمعية: «مجتهد وبيساعد الغير كل مكان وكل حاجه، مش بس على الجمعية، لما شفت الصورة، حبيت أشكره على مساعدته للغير».

واستكملت «عباس» أنها قامت بإرسال الصورة إلى مقر المديرية بالمحافظة، فرحبوا بالأمر: «فرحوا بالصورة، لأنها جميلة ومبهجة، وقرروا ينزلوها على الصفحة الرسمية، لأنها بتدل على الوحدة الوطنية، ومينا مثال القدوة لكل الشباب، قررت أنزلها عندي علشان الشباب كلها يتعلموا من مينا ويقدروا يساعدوا غيرهم، وأشكره على مجهوده اللي بيعمله مع الكل».