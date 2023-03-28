شارع النظام في الإسكندرية.. بهجة رمضان بديكورات مميزة: صممها مسيحي

«النظام» لم يكن مجرد مسمى لشارع صغير في منطقة القباري غرب الإسكندرية، إلا أنه تجسيد لمنظومة عمل كاملة بين أبنائه من مسيحيه ومسلميه، يجتمعون سويا على تنظيم شارع مميز في شهر رمضان المبارك، حيث الديكورات والرسومات والزينة المبهجة، فيتحول الشارع إلى متحف رمضاني، تستعيد من خلاله ذكريات الأجواء الرمضانية المصرية المميزة المعتادة منذ 100 عام.

بمجرد أن تدلف إلى هذا الشارع، ستجذبك الأضواء الملونة التي تداعب الزينة الملونة المتمايلة، علوا بين العقارات يمينا ويسارا، بينما الطوابق الأرضية ملونة برسومات بكار وبوجي وطمطم وفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ما تعكس الأجواء الرمضانية.

إبداع رمضان.. عادة السنوات في شارع النظام

«متعودين نزين شارعنا بالطريقة دي كل سنة، بنحافظ على اللي ورثناه من أهالينا.. عشان كدا بقى معروف إن شارع النظام في القباري، خير مثال لأجواء شهر رمضان الشعبية».. هكذا علق محمد السيد، أحد شباب المنطقة عن أجواء الشارع.

وأضاف لـ«الوطن»، أن شارع النظام تجسيد لمصر، فالجو الشعبي ومودة المواطنين لبعضهم البعض، بالإضافة إلى مشاركة أبناء الشارع المسيحيين في الأعمال: «لينا جارنا عم كامل شاركنا في تصميم مسجد حطيناه في نص الشارع، عشان يكون أكتر حاجة ظاهرة من الناصيتين».

حين تتحرك داخل الشارع إلى منتصفه، تجد مجسم عربة فول رمز للسحور، يقابلها مجسم مسجد كبير من الكرتون ملون بألوان مبهجة ويتزين بإضاءة «البيبي لايت» صممها جارهم المسيحي.

مسيحي يصمم مسجد: أمر طبيعي

تعجب كامل عزيز، من توجيه الإشادة إليه من أبناء الشارع عن مشاركته معهم، إذ يرى أن ما يفعله أمر طبيعي لا يحتاج لتلك الضجة، فيقول مبتسما: «مش بحب فكرة إن يتقال مسيحي صمم مجسم مسجد، اسمها مصري بيفرح بأجواء رمضان المختلفة في مصر، عن أي مكان تاني، وبيشارك أهله أبناء منطقته في دا» فيختتم مبتسما: «الموضوع بسيط وعادي.. دي فرحة بنستناها من سنة للسنة».

يتميز شارع النظام بديكورات مميزة، إلا أن أجمل ما يميزه هي الأجواء الشعبية البسيطة، السيدات كبار السنة اللواتي يطلن من شبابيك الطوابق الأرضية، يلقون تحية السلام ويرسلون ابتسامة بسيطة ودعاء للمارة، مع أصوات أغاني رمضان في خلفية المشهد، لتدرك أن «رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل».