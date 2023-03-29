مسيحي يهدي مسابقة دينية في مسجد ببني سويف مجموعة مصاحف: «الله محبة»

أقدم قبطي في مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، على إهداء مجموعة من المصاحف لمسابقة دينية أقيمت في مسجد «قباء»، كعادته كل عام، حيث سلمها إلى إمام المسجد، مؤكدا أنه لا فرق بين مسلم أو مسيحي.

«بباوي»: تعودت على إهداء المصاحف لمسجد قباء

وقال عماد بباوي «تعودت كل عام على إهداء المسجد المجاور لمحل عملي مجموعة من المصاحف لوجه الله لإقامة مسابقة دينية، حيث أنني نشأت في بلدي على أنه لا فرق بين مسلم ومسيحي، فالجميع واحد»..

وأضاف لـ«الوطن»، قائلا: «والدي غرز بداخلي منذ سنوات طويلة، أن الجميع في مصر واحد لا فرق بيننا، وأن الخير للجميع، وما نقدمه ليس من عندنا بل من عند الله».

«بباوي»: سلّمت المصاحف لإمام المسجد

وأضاف: «المسجد المجاور لمحل عملي يقيم مسابقة دينية، وطلبت منهم سابقًا أن أهدي مجموعة من المصاحف للمسابقة لمنحها للفائزين، وبالفعل سلّمتها لإمام المسجد الشيخ رجب عبد اللطيف».

وقال «لا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي، الجميع واحد يعيش في وطن واحد، يأكلون من زرعة واحدة، والخير للكل، والمحبة للكل».

أهالي سمسطا: «بباوي» تعود مشاركتنا في أعمال الخير

وأعرب أهالي مركز سمسطا في محافظة بني سويف، عن سعادتهم بتلك المبادرة، مؤكدين أنها ليست الأولى لـ«بباوي»، بل كثيرًا ما يشارك في أعمال خير سواء كانت في طريقها لمسلم أو مسيحي.