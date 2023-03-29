دعاء قبل الإفطار.. «اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لموسى»

دائما ما يحب العبد بالتقرب إلى ربه عز وجل بترديد دعاء قبل الإفطار في شهر رمضان 2023، حيث أن الدعاء سنة نبوية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ورد عن عبدالله ابن عمر-رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أفطر: «ذهب الظمأ وابتلَّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله»، أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي.

وبخصوص الدعاء قبل الإفطار، فإنه يجب على المسلم أن يغتنم هذه اللحظات لأن للصائم دعوة لا ترد وذلك لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ثلاثُ دَعواتٍ لا تُرَدُّ: دعوةُ الوالِدِ لِولدِهِ، ودعوةُ الصائِمِ، ودعوةُ المسافِرِ»، صحّحه الألباني.

وفيما يتعلق بدعاء الإفطار في رمضان فإن هناك بعض الأدعية التي يجب على المسلم تردديها ومنها:

- «اللهمَّ إني أسألكَ برحمتكَ التي وَسِعَتْ كلَّ شيٍء أن تغفرَ لي ذنوبي».

- «اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ»

- «اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك».