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شريف عامر عبدالفتاح يبدع في تلاوة القرآن بمسجد بالكونغو على قناة «الناس»

كتب:

محمد أسامة رمضان
05:20 م | الأربعاء 29 مارس 2023
شريف عامر في مسجد بالكونغو

شريف عامر في مسجد بالكونغو

عرضت قناة «الناس»، لقطات من تلاوة خاشعة بصوت شريف عامر عبدالفتاح في برازفيل بالكونغو، أثناء إمامته للمصلين، ضمن بعثة المبتعثين من وزارة الأوقاف المصرية للدول الإسلامية.

شعائر الصلاة من مختلف دول العالم

تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة «الناس»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وكانت انطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

تردد قناة «الناس»

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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