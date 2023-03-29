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قناة «الناس» تذيع تلاوة خاشعة للشيخ أيمن منصور من الكونغو.. «فيديو»

كتب:

محمد عزالدين
04:16 م | الأربعاء 29 مارس 2023
قناة «الناس»

قناة «الناس»

عرضت قناة الناس، لقطات من تلاوة خاشعة بصوت الشيخ أيمن منصور عبد العزيز، ، أحد المبتعثين من وزارة الأوقاف إلى برازافيل في الكونغو، أثناء إمامته للمصلين.

شعائر الصلاة من مختلف دول العالم

تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة «الناس»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وكانت انطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

تردد قناة «الناس»

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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