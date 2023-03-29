كارم راضي الحريري يبدع في تلاوة القرآن بمسجد بألمانيا على قناة «الناس»

عرض برنامج «سفراء دولة التلاوة» عبر قناة «الناس»، لقطات لتلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ كارم راضي الحريري، من آخن في ألمانيا.

وتنقل قناة «الناس»، شعائر الصلاوات، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، من مساجد دول البرازيل، واشنطن بأمريكا، وفرنسا، وغيرها تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

وتعرض القناة شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية طوال شهر رمضان المبارك.