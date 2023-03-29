القبض على محمد عبد الرحمن في مسلسل كشف مستعجل بسبب زوجته

كشفت الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل للنجم محمد عبد الرحمن والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch it، عن شجار دار بين دكتور سهام «محمد عبد الرحمن» وزوجته دفعه لضربها بقوة، لتغضب عليه وتلقي بطبق في الحائط وتُصاب يدها، وتخبر الشرطة أن زوجها دكتور سهام وصديقه «مصطفى خاطر» هما السبب، لتلقي الشرطة القبض عليهما.

وفي السجن، حاول العديد من المجرمين التعرّض لدكتور سهام، ولكن دافع عنه يوسف، وعندما خرجا، قررا الذهاب مرة أخرى إلى امرأة كبيرة في السن حتى يُخبئها دكتور سهام في شقته بالمريوطية، بسبب تخطيط أحد المجرمين لقتلها.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.