«كشف مستعجل» يتصدر تريند منصة «WATCH IT».. وأبطال المسلسل يكشفون كواليس التصوير

«كشف مستعجل» واحد من المسلسلات التى حظيت باهتمام جمهور رمضان عامة.. وجمهور منصة «WATCH IT» خاصة، لما يتوافر له من عوامل نجاح أبرزها قدرته على تقديم وجبة كوميدية راقية وإيقاع سريع ومواهب فنية قادرة على إمتاع المشاهدين على مدار 15 حلقة هى عمر هذا المسلسل، الذى يُعرض حصرياً خلال النصف الأول من الشهر الفضيل على المنصة، على أن تبدأ قناتا «الحياة وdmc» فى عرضه خلال النصف الثانى من الشهر الكريم.

وتعتمد أحداث «كشف مستعجل» على إطار تشويقى يعرض جريمة تتخلّلها مواقف كوميدية، ويشارك بطولة المسلسل كل من محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، هنادى مهنا، إلهام وجدى، ميمى جمال، أشرف عبدالغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفى ومحمد على رزق، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادى الرملى وإنتاج كريم أبوذكرى، وتمكن المسلسل من تصدّر تريند WATCH IT فى السعودية والإمارات، كما تصدّر محركات بحث «جوجل» بعد عرض الحلقات الأولى منه.

محمد عبدالرحمن: فريق العمل كانت لديه رؤية مغايرة فى الكوميديا

وعبّر الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا» عن سعادته البالغة برد فعل الجمهور حول الحلقات الأولى من مسلسل «كشف مستعجل»، حيث يقدم شخصية «سهام»، وهو طبيب نفسى، يحاول حل مشكلات من حوله، وقال «توتا»: «العمل يعتمد على كوميديا الموقف، ويدور فى إطار كوميديا عالم الجريمة».

وأضاف أن كواليس العمل جاءت مشوقة، فكان الضحك والمرح يملأ أجواء التصوير، خاصة أن سيناريو المؤلف إيهاب ‏‏‏بليبل كان موفقاً، فضلاً عن جهود المخرج شادى الرملى والمنتج كريم أبوذكرى، وجميعهم كانت لديهم رؤية مغايرة فى ‏‏‏الكوميديا، تبتعد عن الإسفاف، خاصة أن أحداث المسلسل لم تتعدَّ الـ15 حلقة، وهذا مناسب لشهر رمضان، الذى يميل فيه الجمهور للأعمال الخفيفة، معتبراً أنه من أوائل الفنانين الذين قدّموا أعمال الـ15 حلقة.

وقال «عبدالرحمن» إن عرض العمل على منصة WATCH IT شىء إيجابى ولصالح العمل، لأنه مسلسل كوميدى، وتلك النوعية من الأعمال يتناسب عرضها على المنصات الرقمية، كما أن منصة «WATCH IT» عرضت أعمالاً كثيرة حققت نجاحاً خلال الفترة الأخيرة، وكانت علامة مميزة فى تاريخ الدراما.

مصطفى خاطر: عرض المسلسل على المنصة ميزة

وقال الفنان مصطفى خاطر بطل مسلسل «كشف مستعجل»: ما حمسنى للشخصية، أننى لم أقدّم مثلها من قبل، فضلاً عن أن المسلسل يعتبر الأول لى مع الفنان محمد عبدالرحمن، حيث نعمل معاً للمرة الأولى بعيداً عن المسرح، فضلاً عن التعاون مع منصة «watch it»، لأن المسلسل يعتبر الأول فى رمضان من أعمال watch it الأصلية.

وأضاف أن كواليس العمل جاءت ممتعة، بداية من المنتج كريم أبوذكرى، الذى يوفر كل الإمكانيات اللازمة لفريق العمل، وصولاً إلى صديقه محمد عبدالرحمن «توتا» معتبراً أن بينهما تفاهماً كبيراً ناتجاً عن عملهما معاً فى أعمال كثيرة، ووصف هنادى مهنا بأنها فنانة موهوبة وتظهر بشخصية مختلفة تماماً عما قدمته من قبل.

وتابع «خاطر» أنه ابتعد عن الارتجال فى هذا المسلسل، مشيراً إلى أنه يعتمد على الارتجال بشكل أساسى فى المسرح أكثر، لكن فى تصوير الأفلام والمسلسلات يصعب ذلك، لافتاً إلى أن معظم المشاهد التى صورها كان يشعر خلالها بسعادة كبيرة، مشدّداً على أن عرض العمل على منصة WATCH IT شىء مميز، وفكرة أن يكون هناك عمل من إنتاج منصة فى رمضان شىء مهم ويجعله يشعر بالفخر.

هنادى مهنا: أقدم دور ممثلة مغمورة

وتقدّم الفنانة هنادى مهنا شخصية ممثلة مغمورة تُدعى «عاليا»، ضمن أحداث المسلسل، وهى مغنية تحاول الوصول إلى الشهرة، ويعترض حياتها مصطفى خاطر، ويطلب أن يتقدم لخطبتها، ومن جانبه قالت هنادى مهنا: «المسلسل ملىء ‏بالكوميديا الراقية، ويحتوى على أحداث شيقة وجاذبة فى تسلسل درامى محبوك ‏نسجه المؤلف إيهاب بليبل بحرفية شديدة، والمخرج شادى الرملى يجعل أجواء ‏التصوير سهلة وبسيطة جداً على الجميع».

وأضافت: «الكوميديا التى يقدمها مسلسل كشف مستعجل مختلفة تماماً عن ‏الكوميديا التى تعودنا عليها من قبل فى الكثير من المسلسلات، تعاونت من قبل مع المنتج كريم أبوذكرى فى مسلسل ‏‏«مكتوب عليا»، وحقق نجاحاً كبيراً، وسعيدة بالتجربة الثانية مع شركة «‏k media‏»، ‏لأنها بالفعل توفر جميع عوامل النجاح لفريق العمل».