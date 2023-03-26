محمد عبدالرحمن يفجر غاز الأعصاب بالفندق في كشف مستعجل الحلقة الرابعة

قرر محمد عبدالرحمن «دكتور سهام»، في الحلقة الرابعة من مسلسل كشف مستعجل والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It، التركيز في علاج يوسف «مصطفى خاطر» واعتبره مدمن قتل، ليبدأ في إخفاء جميع الأسلحة عنه وعن طريق الخطأ فتح عبوة غازالأعصاب، وتنفسه الدكتور سهام ويوسف ليبدأ سلسلة من التصرفات الكوميدية والكلام غير المفهوم وسط الفندق، ليستفيقا ويكتشفان أنه مرسوم على وجهيهما رسومات كارتونية مضحكة.

تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل كشف مستعجل

كما تورّط سهام في جريمة قتل، حيث أجبره يوسف على دفع رجل ميت يجلس على كرسي متحرك في البحر، وقام بتصويره بالفيديو حتى يضطر سهام لعلاجه ولا يحاول الهرب أو يخبر عائلته بحقيقة يوسف.

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبدالرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

انتهاء محمد عبدالرحمن من تصوير فيلم البطة الصفرا

كما انتهى النجم محمد عبدالرحمن من تصوير فيلمه «البطة الصفرا» المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبدالرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

وبجانب محمد عبدالرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبوالروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار