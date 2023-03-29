الشيخ أحمد المراغي يوضح سبب نزول سورة «الكافرون» عبر قناة الناس

أوضح الداعية الإسلامي أحمد تميم المراغي، مقدم برنامج «مع التلاوة»، على قناة «الناس» سبب نزول سورة «الكافرون»، قائلا: «سورة «الكافرون» لما نزلت على الرسول نزلت تقول لهؤلاء وتعلم هؤلاء الكفار بأنه لا ينفع ولا يجوز أن نعبد إلهكم يوما وتعبدون إلهنا يوما، وإنما هو إله واحد سبحانه وتعالى».

سورة الكافرون

ثم قرأ الشيخ سورة الكافرون «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ».

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

تردد قناة «الناس»

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.