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الدكتور علي جمعة بـ«وفوق كل ذي علم عليم»: الأبواء كانت أول غزوة في الإسلام

كتب:

محمد متولي
05:58 م | الأربعاء 29 مارس 2023
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، عبر برنامجه «وفوق كل ذي علم عليم»، المذاع على قناة صدى البلد، إن أول غزوة في الإسلام كانت غزوة الأبواء، وعندما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني ضمرة الذين كانوا يسكنون تلك المنطقة عقد معهم صلحًا ولم يحدث أي قتال في هذه الغزوة.

جمعة: الإسلام خاض الغزوات من أجل الدفاع عن عقيدته

وأضاف «جمعة» أن الإسلام خاض الغزوات من أجل الدفاع عن عقيدته، وعن المسلمين، كما أن الإسلام لم يكن دين غزوات أو حروب، بل دين جاء لترسيخ مبادئ الإسلام والسلام.

وتابع: الأبواء مكان يبعد عن المدينة المنورة نحو 120 كم، ومعركة الأبواء أول غزوة خاضها الرسول محمد ﷺ، وكانت في شهر صفر سنة 2 هـ وقد نتج عنها أنه عقد عقدًا وحلفًا مع بني ضمرة من كنانة، ولهذا لم يحصل بهذه الغزوة قتال.

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