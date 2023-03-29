«الداخلية» تنظم ورش عمل تدريبية عن كيفية مواجهة مخططات إسقاط الدول «فيديو»

واصلت وزارة الداخلية تنظيم ورشة عمل تدريبية للكوادر الإدارية بعدد من الوزارات تحت عنوان «دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول والشائعات الهدامة».

استهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي المصري من أبرزها تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل «الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية»، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام، جهود الدولة المصرية في كل المجالات العسكرية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدولة.