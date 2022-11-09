«القومي للمرأة» يشارك في ورشة العمل الإقليمية بشأن أضرار ختان الإناث

شارك المجلس القومي للمرأة، اليوم، في ورشة العمل الإقليمية عن أضرار ختان الإناث وضرورة تعزيز جهود الدول المعنية لإنهاء هذه الممارسة، التي عقدت بالمقر الدائم لجامعة الدول العربية بتنظيم مكتب الإقليم العربي بالاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، بحضور ممثلي وزارة العدل ودار الإفتاء والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة ووفود الدول أعضاء الاتحاد.

حملات توعوية للحماية من الختان

وعرضت إيزيس محمود، جهود الدولة المصرية للقضاء على هذه الظاهرة منذ إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019، وإطلاق سلسلة حملات توعوية تحت شعار «احميها من الختان»، التي تجوب القرى والنجوع لتوعية المواطنين بمخاطر ختان الإناث، والحملات الإعلامية المصاحبة والخدمات الصحية والدعم الاجتماعي والنفسي التي قدمتها للمواطنين، كما أشارت إلى استجابة المشرع المصري للمقترحات التي قدمتها اللجنة بشأن تشديد عقوبات مرتكبي هذه الجريمة وتوسيع مجال التجريم.

وأوضحت أن اللجنة استطاعت الوصول إلى أكثر من 68 مليون مواطن، وبث رسائل التوعية بينهم؛ منهم 24 مليون جرى التواصل المباشر معهم أمام منازلهم من خلال حملات طرق الأبواب، وتعد اللجنة حاليا خطة عمل تنفيذية شاملة برؤية تعتمد على النتائج التي أسفر عنها المسح الصحي والسكاني الذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2022، وأشار إلى انخفاض نسبة من جرى ختانهن لما يقرب من 8% ؜عن النسبة المرصودة عام 2014.

القضاء على الختان نهائيا

وفي النهاية، أكدت أن الدولة المصرية عازمة على القضاء نهائيا على هذه الظاهرة بفضل الدعم الرئاسي الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمرأة المصرية، وتمكينها في كل المجالات والقضاء على مظاهر العنف ضدها لتصبح تجربة فريدة بالإقليم العربي وأفريقيا.