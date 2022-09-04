«البناء والأخشاب» تعقد ورشة عمل حول تمكين المرأة في العمل النقابي

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورشة عمل حول دور النقابات في تعزيز قضايا تكافؤ الفرص وتمكين النساء في العمل، بمقر مركز التدريب المهني المتطور، على مدار يومين.

تمكين المرأة في العمل النقابي

وبحسب بيان النقابة، اليوم، فإن اليوم الأول شهد إلقاء محاضرة من محمد مصطفى، مستشار التدريب والتثقيف بالنقابة العامة، تناولت الاتفاقيات الدولية ودورها في تمكين المرأة في العمل النقابي، وفي اليوم الثاني ألقت المحامية زينب خير، محاضرة عن آليات تمكين المرأة وتفعيل دورها النقابي وأبرز التحديات التي تواجهها في هذه المرحلة. شارك في ورشة العمل على مدار يومين، ممثلين عن أمانة المرأة في عدد من اللجان النقابية للعاملين بقطاع التشييد والبناء في عدد من الشركات.

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، أن النقابة تولي أهمية كبيرة بالمرأة العاملة والسعي نحو تحقيق كافة حقوقها التي أقرها الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن أمانة المرأة تقوم بالعديد من الفعاليات لصالح النقابيات.

وأشار «الجمل»، إلى أن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب شهدت العديد من نماذج العاملات النقابيات اللاتي كان لهن باعا كبيرا في خدمة الطبقة العاملة.

ولفت إلى حرص النقابة على دعم النقابيات من خلال الاهتمام بملف التدريب والتأهيل لزيادة مهارات المفاوضة الجماعية، وغيرها من أدوات ممثل العاملين في أي شركة.

تهيئة المناخ الملائم للتمكين

وناقشت ورشة العمل، الإشكاليات التي تواجه المرأة في الحصول على كل حقوقها التي نصت عليها التشريعات المختلفة، والتأكيد على أهمية تهيئة المناخ الملائم للتمكين الحقيقي للمرأة، على النحو الذي كفله الدستور والقانون.

واتفقت المشاركات في ورشة العمل، على أهمية التزام الشركات التي يوجد بها سيدات عاملات بما نص عليه القانون من حقوق للمرأة، خصوصا فيما يتعلق بالإجازات في فترات معينة، وغيرها من الحقوق. وتم التوافق بين المشاركات، على ضرورة استمرار عقد ورش العمل والندوات التثقيفية لرفع كفاءة العاملات، وخصوصا ممثلات العاملين في الشركات المختلفة، حتى يكون لديهن القدرة على ممارسة العمل النقابي في خدمة العاملين والعاملات.