إحالة أوراق 3 أشخاص بتهمة قتل شاب في بورسعيد إلى مفتي الجمهورية

قررت محكمة بورسعيد الجنائية اليوم إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شاب ببورسعيد ببندقية خرطوش إلى مفتي الجمهورية.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي قضت اليوم بإحالة أوراق المتهمين في قتل شاب ببورسعيد ببندقية خرطوش إلى مفتي الديار المصرية.

جاء ذلك في القضية التي تعود أحداثها إلى أول شهر سبتمبر الماضي والمتهم فيها كل من: «م ع ا ع»، و«ياسر ا ح»، و«كريم ع ا»، بقتل المجني عليه محمود حامد علي مرجان عمدًا مع سبق الإصرار والترصد حيث بيتوا النية وأعدوا لذلك الغرض بندقية خرطوش وسلاحا أبيض.

وقاد المتهم الثالث دراجة نارية وركب معه المتهمان الآخران إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجد القتيل عند شخص يدعو إسلام السيد عوض التوني، وما أن وجد المتهمون القتيل حتى عاجله المتهم الأول بإطلاق طلقه من السلاح الناري أحدثت إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وحمل المتهم الثاني حاملا سلاحا أبيض، للشد من إزر المتهم الأول وتقوية عزمه ومنع أي شخص من الاقتراب منه، والحيلولة دون إتمام ما عقدوا عليه العزم.

أقوال الشهود

وشهد محمد فكري يحيى عامل بالمقهى محل الواقعة، أنه حاله تواجده برفقة المجني عليه المتوفي بالمقهى الخاصة به فوجئ بالمتهمين مستقلين دراجة آلية قيادة المتهم الثالث وأطلق المتهم الأول عيار ناري صوب المجني عليه أودت بحياته وأمسك المتهم الثاني سلاحا أبيض سكين، وتوافقت الشهادة مع الشاهدين الثاني والثالث.

كما شهد المقدم أحمد عبد الناصر عباس رئيس مباحث قسم شرطة الزهور، بأن تحرياته السرية أسفرت عن وجود خصومة بين القتيل والمتهمين، وعلى إثرها قام المتهمون بقتل المتهم.

تقرير الطبيب الشرعي

وأظهر تقرير الطب الشرعي أن الإصابات المشاهدة بالوجه والعنق والصدر هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة نارية رشية خرطوش، وحدثت من عيار ناري خرطوش، واتجاه الإطلاق كان من الأمام إلى الخلف، وبالفحص تبين وجود 12 طلقة خرطوش حمراء اللون ذات كعب نحاسي ومن الجائز حدوث إصابة المجني عليه باستخدام البندقية والأعيرة المرسلة.