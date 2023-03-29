كيف أنهى أربعة متهمين حياة شاب غرقا بمصرف زراعي في الإسكندرية؟

داخل مصرف مائي بالإسكندرية، عثر رجال الشرطة على جثة أحد الأشخاص مكبل اليدين ومن خلال التحريات وتفريغ الكاميرات، تمكن رجال الشرطة من جمع خيوط الجريمة والوصول للمتهمين وتبين أنهم 4 أشخاص بينهم زوجة المجني عليه، وأن دافعهم لارتكاب الجريمة وجود خلافات، وتم ضبطهم واقتيادهم إلى قسم الشرطة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المتهمون عقدوا العزم على التخلص من المجني عليه

وتبين من خلال التحقيقات في الواقعة أن المتهم الأول «حجازي»، سائق، والمتهم الثاني «محمد»، والمتهم الثالث «محمد» والمتهمة الرابعة «ماجدة»، أقدموا على قتل المجني عليه «ع.م.ك»، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت المتهمون الأربعة النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه بإلقائه مكبل اليدين وموثق القدمين ومثبتا عليه حجر خرساني بالمصرف، وتحققوا جميعهم من استمرار المجني عليه بقاع المياه قاصدين من ذلك قتله بسبب خلافات.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهمين قاموا بتثبيت حجر خرساني على المجني عليه وألقوا به حيًا داخل المصرف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بالإسكندرية.

إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية

وبعد تحقيقات موسعة في الجريمة، أحالت جهات التحقيق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وبعد أن طعن المتهمون على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام العشيق والعشيقة والمؤبد للاثنين الآخرين، وقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما شكلا، وبالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليها المتهمة الرابعة قضت النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الإعدام المقضي بها عليها، وبمعاقبتها بالسجن المؤبد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وفى الطعن المقدم من المحكوم عليه «حجازي.ج»، قضت النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه، كما قضت بقبول عرض النيابة العامة للقضية وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه «حجازي. ج».