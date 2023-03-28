ضبط متهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات بنكية والنصب على مالكيها

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين - مقيمين بمحافظة المنيا، بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الخاصة بعدد من المواطنين، واستخدامها في عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني.

أضافت التحريات قيامهما بترك محل إقامتهما واتخاذهما من إحدى الشقق السكنية المستأجرة بنطاق محافظة الجيزة مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وضُبط بحوزتهما (12 هاتف محمول - 56 شريحة هاتف محمول - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي) وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة فنياً تبين احتوائها على العديد من الرسائل والدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي.

بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية