الخارجية التونسية: ضرورة الاستفادة من تجربة بولندا في الإصلاح الاقتصادي

أشاد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأواصر الصداقة الوثيقة التي تميز العلاقات بين تونس وبولندا، مبرزًا أهمية الاستفادة من تجارب البلدين في مجال تعزيز الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال استقبال نبيل عمّار، Justyna Porazinska، سفيرة بولندا بتونس، التي قدمت له تهانيها بمناسبة نيله ثقة الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك وفقًا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية، اليوم الأربعاء.

تعاون بين بولندا وتونس

وتناول اللقاء واقع التعاون بين البلدين والعزم المشترك على تطويره خاصة في مجالات الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي وتصدير الفوسفات التونسي إلى بولندا.

وأكدت السفيرة، في هذا الصدد، استعدادها لبذل الجهود من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس وبولندا لما يخدم البلدين.