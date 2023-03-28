رئيس وزراء بولندا: نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا يعرضها لمزيد من العقوبات

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي إن نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا سيعرض مينسك لمزيد من العقوبات، حسب نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

بيلاروسيا تؤكد عدم مخالفة القانون الدولي

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية البيلاروسية إن نشر رؤوس حربية نووية على أراضيها لا يتعارض مع القانون الدولي، بما فيها معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

روسيا تتمسك بخطط نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا

كانت روسيا أكدت أنها لن تغير خططها بنشر الأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا، رغم ما أثارته من انتقادات وإدانات غربية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية، إن «ردود فعل كهذه لا يمكن أن يكون لها تأثير على خطط روسيا بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا».